Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации России
Самолеты Польши и союзных стран поднимались в воздух из-за интенсивной деятельности дальней авиации России. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.
26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России. 6 апреля самолеты Польши также поднимались в воздух из-за ночной активности авиации РФ.
24 марта командование заявило, что российская крылатая ракета в 4:23 (6:23 мск) якобы нарушила воздушное пространство республики. Инцидент произошел в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства, объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, после чего покинул территорию республики.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава не предъявила доказательств нарушения российской ракетой воздушного пространства страны. В связи с этим дипломат отказался от визита в МИД Польши.