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Польша подняла самолеты из-за активности дальней авиации России

Ведомости

Самолеты Польши и союзных стран поднимались в воздух из-за интенсивной деятельности дальней авиации России. Об этом сообщает оперативное командование вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.

Эта мера связана с тем, что Россия якобы наносила удары по объектам на территории Украины. Самолеты были запущены для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Через три часа они вернулись на аэродромы.

26 мая оперативное командование ВС Польши сообщало, что самолеты республики и союзных стран поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России. 6 апреля самолеты Польши также поднимались в воздух из-за ночной активности авиации РФ.

24 марта командование заявило, что российская крылатая ракета в 4:23 (6:23 мск) якобы нарушила воздушное пространство республики. Инцидент произошел в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства, объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, после чего покинул территорию республики.

Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава не предъявила доказательств нарушения российской ракетой воздушного пространства страны. В связи с этим дипломат отказался от визита в МИД Польши.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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