Польша подняла в воздух самолеты из-за активности дальней авиации России
Самолеты Польши и союзных стран поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России, сообщает оперативное командование вооруженных сил (ВС) республики в соцсети X.
Связана эта мера с тем, что российские самолеты якобы наносили удары, по утверждению польского командования, по объектам на территории Украины. Самолеты были запущены для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Спустя примерно три часа они вернулись на землю.
6 апреля командование ВС Польши сообщило, что самолеты страны и ее союзников поднимались в воздух из-за активности дальней авиации России. 29 марта самолеты Польши также поднимались в воздух из-за ночной активности авиации РФ.
24 марта командование заявило, что российская крылатая ракета в 4:23 (6:23 мск) якобы нарушила воздушное пространство республики. Инцидент произошел в районе населенного пункта Осердув Люблинского воеводства, объект находился в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, после чего покинул территорию республики.
Посол России в Польше Сергей Андреев заявил, что Варшава не предъявила доказательств нарушения российской ракетой воздушного пространства страны. В связи с этим дипломат отказался от визита в МИД Польши.