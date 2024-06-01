Депутат Рады сообщил о планах властей мобилизовать сотрудников госслужбы по ЧС
Власти Украины решили мобилизовать сотрудников госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Абсолютно безумное решение», – подчеркнул Гончаренко.
По его словам, сотрудники ГСЧС спасают жизни и тушат пожары. Депутат отметил, что их мобилизация бессмысленна, и задался вопросом о том, кто будет выполнять работу пожарных и спасателей. Гончаренко призвал поддержать петицию для установления брони для работников госслужбы.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.
Военное положение и мобилизация на Украине были введены после начала боевых действий в феврале 2022 г. С тех пор они неоднократно продлевались. 8 мая Верховная рада Украины продлила действие военного положения и мобилизации еще на три месяца.