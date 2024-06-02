Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет в Совет Федерации

Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет в Совет ФедерацииЕе опыт будет использован на федеральном уровне, заявил полпред президента в УрФО
Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации, сообщил врио главы региона Руслан Кухарук.
«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», – сказал Кухарук на заседании в Ханты-Мансийске (цитата по «СургутинформТВ»).
Он уточнил, что сам попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации.
Нового руководителя правительства региона представил 2 июня полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, пишет «СургутинформТВ». В заседании участвовала и экс-глава региона Комарова, которая руководила ХМАО на протяжении 14 лет. Полпред заявил, что ее опыт будет использован на федеральном уровне.
30 мая в ходе рабочей встречи с мэром Тюмени Кухаруком президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить регион. Кухарук поблагодарил главу государства за оказанное доверие, указав, что ХМАО в настоящий момент является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны. На следующий день указом президента Кухарук был назначен врио губернатора ХМАО. Назначение произошло после того, как 68-летняя Комарова объявила об уходе в отставку.
8 февраля 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев рекомендовал Комарову в качестве главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Депутаты окружной думы единогласно проголосовали за ее избрание на пост губернатора региона. В сентябре 2015 г. была вновь избрана на пост главы ХМАО. 13 сентября 2020 г. ее переизбрали губернатором региона на пятилетний срок.
Комарова несколько раз баллотировалась в Государственную думу. Входила во фракции «Отечество – Единая Россия» (2002–2003 гг.) и «Единая Россия» (2003–2007, 2007–2010 гг.).