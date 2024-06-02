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Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет в Совет Федерации

Ее опыт будет использован на федеральном уровне, заявил полпред президента в УрФО
Полина Худякова
Евгений Разумный / Ведомости

Бывший губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО) Наталья Комарова перейдет на работу в Совет Федерации, сообщил врио главы региона Руслан Кухарук.

«Ее знания, опыт, мудрость пойдут на пользу», – сказал Кухарук на заседании в Ханты-Мансийске (цитата по «СургутинформТВ»).

Он уточнил, что сам попросил Комарову представлять Югру в Совете Федерации. 

Нового руководителя правительства региона представил 2 июня полпред президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, пишет «СургутинформТВ». В заседании участвовала и экс-глава региона Комарова, которая руководила ХМАО на протяжении 14 лет. Полпред заявил, что ее опыт будет использован на федеральном уровне.

30 мая в ходе рабочей встречи с мэром Тюмени Кухаруком президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить регион. Кухарук поблагодарил главу государства за оказанное доверие, указав, что ХМАО в настоящий момент является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны. На следующий день указом президента Кухарук был назначен врио губернатора ХМАО. Назначение произошло после того, как 68-летняя Комарова объявила об уходе в отставку.

8 февраля 2010 г. президент РФ Дмитрий Медведев рекомендовал Комарову в качестве главы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Депутаты окружной думы единогласно проголосовали за ее избрание на пост губернатора региона. В сентябре 2015 г. была вновь избрана на пост главы ХМАО. 13 сентября 2020 г. ее переизбрали губернатором региона на пятилетний срок.

Комарова несколько раз баллотировалась в Государственную думу. Входила во фракции «Отечество – Единая Россия» (2002–2003 гг.) и «Единая Россия» (2003–2007, 2007–2010 гг.).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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