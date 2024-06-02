Бывший губернатор ХМАО Наталья Комарова перейдет в Совет Федерации

30 мая в ходе рабочей встречи с мэром Тюмени Кухаруком президент РФ Владимир Путин предложил ему возглавить регион. Кухарук поблагодарил главу государства за оказанное доверие, указав, что ХМАО в настоящий момент является серьезным стратегическим регионом, который вносит существенный вклад в экономику страны. На следующий день указом президента Кухарук был назначен врио губернатора ХМАО. Назначение произошло после того, как 68-летняя Комарова объявила об уходе в отставку.