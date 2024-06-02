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Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение наносить удары по России

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за принятие администрацией американского лидера Джо Байдена решения о разрешении ограниченных ударов западным оружием по российской территории. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский отметил неизменную поддержку Украины со стороны США и важность принятого американским конгрессом пакета военной помощи. Стороны обсудили оборонные потребности вооруженных сил Украины (ВСУ), ускорение поставок истребителей F-16 и работу по усилению украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

«Президент Украины и министр обороны США отметили прогресс по подготовке двустороннего соглашения по безопасности», – говорится в сообщении.

30 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Украина близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности, призванного успокоить Киев после напряженности в отношениях между странами.

По данным собеседников издания, президенты США и Украины за несколько дней до мирной конференции по Украине в Швейцарии подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.

В этом году Зеленский уже подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Испанией, Бельгией, Норвегией, Исландией и Швецией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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