Зеленский поблагодарил Байдена за разрешение наносить удары по России
Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре поблагодарил министра обороны США Ллойда Остина за принятие администрацией американского лидера Джо Байдена решения о разрешении ограниченных ударов западным оружием по российской территории. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
Зеленский отметил неизменную поддержку Украины со стороны США и важность принятого американским конгрессом пакета военной помощи. Стороны обсудили оборонные потребности вооруженных сил Украины (ВСУ), ускорение поставок истребителей F-16 и работу по усилению украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).
«Президент Украины и министр обороны США отметили прогресс по подготовке двустороннего соглашения по безопасности», – говорится в сообщении.
30 мая Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Украина близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности, призванного успокоить Киев после напряженности в отношениях между странами.
По данным собеседников издания, президенты США и Украины за несколько дней до мирной конференции по Украине в Швейцарии подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.
В этом году Зеленский уже подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Испанией, Бельгией, Норвегией, Исландией и Швецией.