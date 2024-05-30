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FT: США и Украина близки к подписанию соглашения о безопасности

Ведомости

США и Украина близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности, призванного успокоить Киев после напряженности в отношениях между странами, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский за несколько дней до мирной конференции по Украине в Швейцарии подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.

Договоренность станет наиболее значимой среди соглашений о безопасности, которые Украина заключила с другими государствами.

28 мая Зеленский назвал возможный отказ Байдена от участия в саммите по Украине в Швейцарии «не очень сильным решением». Он в очередной раз попросил американского лидера посетить конференцию лично.

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции.

Спустя два дня Зеленский призвал Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить мирный саммит. Он утверждал, что свое участие уже подтвердили более 80 государств.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Россию на конференцию не пригласили. В Кремле назвали инициативу бесперспективной.

В этом году Зеленский уже подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Испанией и Бельгией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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