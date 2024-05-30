FT: США и Украина близки к подписанию соглашения о безопасности
США и Украина близки к подписанию нового двустороннего пакта о безопасности, призванного успокоить Киев после напряженности в отношениях между странами, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский за несколько дней до мирной конференции по Украине в Швейцарии подпишут соглашение о безопасности на полях встречи G7 в Италии. Переговоры по этому вопросу велись в течение нескольких недель.
Договоренность станет наиболее значимой среди соглашений о безопасности, которые Украина заключила с другими государствами.
28 мая Зеленский назвал возможный отказ Байдена от участия в саммите по Украине в Швейцарии «не очень сильным решением». Он в очередной раз попросил американского лидера посетить конференцию лично.
Спустя два дня Зеленский призвал Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить мирный саммит. Он утверждал, что свое участие уже подтвердили более 80 государств.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Россию на конференцию не пригласили. В Кремле назвали инициативу бесперспективной.
В этом году Зеленский уже подписал двусторонние соглашения по безопасности с Финляндией, Нидерландами, Италией, Канадой, Данией, Латвией, Германией, Францией, Великобританией, Испанией и Бельгией.