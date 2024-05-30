FT: США и Украина близки к подписанию соглашения о безопасности

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В тот же день Politico сообщило, что главы МИД КНР Ван И также не будет на конференции.