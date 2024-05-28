Зеленский счел «не очень сильным» решение Байдена не ехать на саммит по Украине
Возможный отказ президента США Джо Байдена от участия в саммите по Украине в Швейцарии будет «не очень сильным решением». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александером Де Кро в Брюсселе.
«Считаю, что президент Байден нужен саммиту мира и нужен другим лидерам, которые смотрят на реакцию США», – сказал Зеленский (цитата по ТАСС).
Президент Украины добавил, что знает о поддержке саммита США, но, по его словам, неизвестен уровень этой поддержки. Он в очередной раз призвал Байдена посетить конференцию в Швейцарии лично.
Спустя два дня Зеленский призвал президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина посетить мирный саммит. Он утверждал, что свое участие уже подтвердили более 80 государств.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по Украине, во время которого его участники обсудят «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского и другие мирные инициативы, «основанные на Уставе ООН и ключевых принципах международного права». Россию на конференцию не пригласили. В Кремле назвали инициативу бесперспективной.