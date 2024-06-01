Politico: Киев разочарован частичным снятием запрета на удары по России

Помимо США наносить удары по территории России разрешили и европейские страны, в том числе Польша, Дания, ФРГ. Президент РФ Владимир Путин 28 мая призвал европейские страны НАТО при принятии решений о разрешении бить их оружием вглубь российской территории «отдавать себе отчет, с чем они играют», и помнить, что они, как правило, - государства «с небольшой территорией с очень плотным населением».