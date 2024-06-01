Politico: Киев разочарован частичным снятием запрета на удары по России
Власти Украины разочарованы лишь частичным снятием запрета на использование американского оружия для ударов вглубь территории России, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Добиться разрешения со стороны Вашингтона на удары по России спустя более чем два года конфликта стало возможным из-за «отчаянной ситуации в Харькове», указывает издание. До этого власти США опасались, что удары по российским регионам могут привести к еще большей эскалации.
Несмотря на снятие запрета президента США Джо Байдена, Киев оказался недоволен лишь частичным разрешением на удары – Вашингтон позволил ВСУ использовать американское оружие для ударов только по приграничным российским регионам, в том числе по Белгородской области.
Президент Украины Владимир Зеленский, по данным источников Politico, обсудит с министром обороны США Ллойдом Остином вопрос ударов по территории России на полях саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
30 мая Politico со ссылкой на двух американских чиновников и два источника сообщило, что администрация президента США Джо Байдена тайно разрешила Украине наносить удары по территории России с использованием предоставленного США оружия. Мера касается только регионов, прилегающих к Харьковской области.
Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью The Guardian.
Помимо США наносить удары по территории России разрешили и европейские страны, в том числе Польша, Дания, ФРГ. Президент РФ Владимир Путин 28 мая призвал европейские страны НАТО при принятии решений о разрешении бить их оружием вглубь российской территории «отдавать себе отчет, с чем они играют», и помнить, что они, как правило, - государства «с небольшой территорией с очень плотным населением».