МИД Ирана выразил протест послу КНР в Тегеране
Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить ему протест в связи с совместным заявлением Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Исламской Республикой и ОАЭ, сообщает агентство Tasnim.
В заявлении стран говорится, что Китай выражает поддержку усилиям ОАЭ по достижению мирного решения проблемы принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом. Оно было опубликовано по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Китай.
В министерстве Ирана подчеркнули, что острова закреплены за Ираном и Исламская Республика считает все претензии в этом отношении недействительными.
30 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом ОАЭ в Пекине, сообщало агенство «Синьхуа». По окончании переговоров главы государств подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях.
В декабре 2022 г. посла Китая в Иране Чан Хуа также вызывали в МИД страны, где ему было выражено «сильное недовольство» совместным заявлением Китая и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В нем стороны поддержали требование ОАЭ о разрешении спора о принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса путем переговоров с Ираном, на что тот категорически идти отказывается.