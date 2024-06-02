МИД Ирана выразил протест послу КНР в Тегеране

В декабре 2022 г. посла Китая в Иране Чан Хуа также вызывали в МИД страны, где ему было выражено «сильное недовольство» совместным заявлением Китая и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В нем стороны поддержали требование ОАЭ о разрешении спора о принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса путем переговоров с Ираном, на что тот категорически идти отказывается.