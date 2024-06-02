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МИД Ирана выразил протест послу КНР в Тегеране

Ведомости

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Китая в Тегеране, чтобы выразить ему протест в связи с совместным заявлением Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о принадлежности трех островов в Персидском заливе, которые являются предметом территориального спора между Исламской Республикой и ОАЭ, сообщает агентство Tasnim.

В заявлении стран говорится, что Китай выражает поддержку усилиям ОАЭ по достижению мирного решения проблемы принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса посредством двусторонних переговоров в соответствии с международным правом. Оно было опубликовано по итогам визита президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна в Китай.

В министерстве Ирана подчеркнули, что острова закреплены за Ираном и Исламская Республика считает все претензии в этом отношении недействительными.

30 мая председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом ОАЭ в Пекине, сообщало агенство «Синьхуа». По окончании переговоров главы государств подписали ряд документов о двустороннем сотрудничестве в различных областях.

В декабре 2022 г. посла Китая в Иране Чан Хуа также вызывали в МИД страны, где ему было выражено «сильное недовольство» совместным заявлением Китая и стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. В нем стороны поддержали требование ОАЭ о разрешении спора о принадлежности островов Большой Томб, Малый Томб и Абу-Муса путем переговоров с Ираном, на что тот категорически идти отказывается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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