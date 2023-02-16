Президент Ирана прилетел в Китай за поддержкой и новыми тайными соглашениями

Си также отметил, что Китай поддерживает Иран и содействует «скорейшему и надлежащему решению иранской ядерной проблемы». Пекин принимал участие в заключении соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий, которое приостановилось из-за выхода из него США в 2018 г., и призывает все стороны работать над его скорейшим восстановлением. КНР намерена расширять координацию с Ираном в рамках международных организаций, в том числе ООН и Шанхайской организации сотрудничества, куда он официально вошел в 2022 г.