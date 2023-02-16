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Президент Ирана прилетел в Китай за поддержкой и новыми тайными соглашениями

Тегерану важно укреплять ось сотрудничества с Пекином и Москвой, говорят эксперты
Владимир Кулагин Илья Лакстыгал
Си отметил, что Китай поддерживает Иран и содействует «скорейшему и надлежащему решению иранской ядерной проблемы» / Anadolu Agency via AFP

Начавшийся 15 февраля государственный визит иранского президента стал первым таким мероприятием за 20 лет, хотя ранее он уже встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает агентство IRNA. «Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и противодействии односторонним действиям и запугиванию», – приводит слова Си центральное телевидение КНР на своем сайте.

Си также отметил, что Китай поддерживает Иран и содействует «скорейшему и надлежащему решению иранской ядерной проблемы». Пекин принимал участие в заключении соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий, которое приостановилось из-за выхода из него США в 2018 г., и призывает все стороны работать над его скорейшим восстановлением. КНР намерена расширять координацию с Ираном в рамках международных организаций, в том числе ООН и Шанхайской организации сотрудничества, куда он официально вошел в 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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