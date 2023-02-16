Президент Ирана прилетел в Китай за поддержкой и новыми тайными соглашениями

Президент Ирана прилетел в Китай за поддержкой и новыми тайными соглашениямиТегерану важно укреплять ось сотрудничества с Пекином и Москвой, говорят эксперты
Начавшийся 15 февраля государственный визит иранского президента стал первым таким мероприятием за 20 лет, хотя ранее он уже встречался с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает агентство IRNA. «Китай поддерживает Иран в защите его национального суверенитета и противодействии односторонним действиям и запугиванию», – приводит слова Си центральное телевидение КНР на своем сайте.
Си также отметил, что Китай поддерживает Иран и содействует «скорейшему и надлежащему решению иранской ядерной проблемы». Пекин принимал участие в заключении соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий, которое приостановилось из-за выхода из него США в 2018 г., и призывает все стороны работать над его скорейшим восстановлением. КНР намерена расширять координацию с Ираном в рамках международных организаций, в том числе ООН и Шанхайской организации сотрудничества, куда он официально вошел в 2022 г.