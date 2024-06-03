Минобороны: ВС РФ за сутки сбили 67 беспилотных летательных аппаратов
По состоянию на 3 июня Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили 67 беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны России в ежедневной сводке.
Средства противовоздушной обороны также сбили противокорабельную ракету «Нептун», четыре бомбы Hammer производства Франции, американскую зенитную ракету комплекса Patriot, 19 реактивных снарядов HIMARS и «Ольха».
Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили 122-мм самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы.
2 июня Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенного пункта Уманское в ДНР. Военные также поразили формирования бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новгородское, Евгеновка, Розовка и Новоселовка Первая ДНР.