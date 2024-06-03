Госдеп: НАТО и США не собираются отправлять советников на Украину
На данный момент НАТО и США не рассматривают возможность отправки военных советников на Украину. Об этом сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, пишет ТАСС.
«НАТО не рассматривает возможность отправки советников НАТО на Украину. Это не поддерживается генеральным секретарем. Соединенные Штаты это не рассматривают», – сказала Смит.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в апреле заявлял, что США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников на Украину. Они не будут участвовать в боевых действиях, их задача – консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы. Дополнительные советники также будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США отправляют Украине, а также «помогать украинским военным в обслуживании вооружения».
До этого о возможной отправке военных советников на Украину говорил президент Франции Эммануэль Макрон.