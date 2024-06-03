Госдеп: НАТО и США не собираются отправлять советников на Украину

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в апреле заявлял, что США рассматривают возможность отправки дополнительных военных советников на Украину. Они не будут участвовать в боевых действиях, их задача – консультировать и поддерживать украинское правительство и вооруженные силы. Дополнительные советники также будут поддерживать логистику и надзор за оружием, которое США отправляют Украине, а также «помогать украинским военным в обслуживании вооружения».