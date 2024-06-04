Кабмин Южной Кореи одобрил полную приостановку военного соглашения с КНДР
Правительство Южной Кореи на заседании 4 июня одобрило полную приостановку соглашения с КНДР о снижении военной напряженности на полуострове, которое было заключено в 2018 г. Об этом сообщает агентство Yonhap.
Такое решение было принято после того, как Северная Корея запустила через границу сотни воздушных шаров, наполненных мусором. Уточняется, что предложение о приостановке пакта будет направлено на подпись президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.
В конце мая – начале июня Пхеньян несколько раз отправлял шары с мусором через границу с Южной Кореей. Это стало ответом КНДР на разбрасывание листовок против руководства страны южнокорейскими активистами над территорией республики. По словам замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир, что всего было отправлено 3500 воздушных шаров с 15 т мусора.
Южная Корея частично приостанавливала выполнение соглашения 2018 г. на фоне запуска разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1» еще в ноябре 2023 г. После этого КНДР расторгло этот пакт. В минобороны КНДР пообещали возобновить все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе.