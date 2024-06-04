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Кабмин Южной Кореи одобрил полную приостановку военного соглашения с КНДР

Ведомости

Правительство Южной Кореи на заседании 4 июня одобрило полную приостановку соглашения с КНДР о снижении военной напряженности на полуострове, которое было заключено в 2018 г. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Такое решение было принято после того, как Северная Корея запустила через границу сотни воздушных шаров, наполненных мусором. Уточняется, что предложение о приостановке пакта будет направлено на подпись президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю.

В конце мая – начале июня Пхеньян несколько раз отправлял шары с мусором через границу с Южной Кореей. Это стало ответом КНДР на разбрасывание листовок против руководства страны южнокорейскими активистами над территорией республики. По словам замминистра обороны Северной Кореи Ким Ган Ир, что всего было отправлено 3500 воздушных шаров с 15 т мусора.

Южная Корея частично приостанавливала выполнение соглашения 2018 г. на фоне запуска разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1» еще в ноябре 2023 г. После этого КНДР расторгло этот пакт. В минобороны КНДР пообещали возобновить все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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