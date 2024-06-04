Кабмин Южной Кореи одобрил полную приостановку военного соглашения с КНДР

Южная Корея частично приостанавливала выполнение соглашения 2018 г. на фоне запуска разведывательного спутника КНДР «Маллиген-1» еще в ноябре 2023 г. После этого КНДР расторгло этот пакт. В минобороны КНДР пообещали возобновить все меры в военной сфере, которые были приостановлены ранее. Речь идет о действиях КНДР как на земле, так и на море и в воздухе.