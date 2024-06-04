СМИ: Бразилию на швейцарский саммите по Украине представит посол

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В МИД Китая заявили, что Пекину сложно принять участие в мероприятии, поскольку не были выполнены требования КНР: присутствие как РФ, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите.