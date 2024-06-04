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СМИ: Бразилию на швейцарский саммите по Украине представит посол

Ведомости

Бразилию на предстоящей конференции по Украине представит посол страны в Швейцарии Клаудиа Фонсека Бузи. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.

Издание уточняет, что поскольку президент России Владимир Путин не был приглашен на мероприятие, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также не примет участия в этой встрече.

По словам собеседников издания в правительстве, бразильский лидер также не намерен передавать эту задачу членам высшего эшелона власти, например, канцлеру Мауро Виейра или советнику по международным делам Планалто Селсо Аморим. Идея состоит в том, чтобы послать кого-то, кто будет присутствовать, но без мандата на принятие решений.

По словам людей, близких к Луле, отправка дипломата будет зависеть от того, разрешат ли организаторы саммита представлять страны своими послами. Первоначально говорилось, что приглашение предназначено только для глав государств и правительств.

O Globo отмечает, что позиция Бразилии совпадает в этом вопросе с позицией Китая: Бразилиа и Пекин не верят в мирное соглашение без участия России.

15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не пригласили.

24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В МИД Китая заявили, что Пекину сложно принять участие в мероприятии, поскольку не были выполнены требования КНР: присутствие как РФ, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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