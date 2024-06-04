СМИ: Бразилию на швейцарский саммите по Украине представит посол
Бразилию на предстоящей конференции по Украине представит посол страны в Швейцарии Клаудиа Фонсека Бузи. Об этом сообщает бразильская газета O Globo.
Издание уточняет, что поскольку президент России Владимир Путин не был приглашен на мероприятие, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва также не примет участия в этой встрече.
По словам собеседников издания в правительстве, бразильский лидер также не намерен передавать эту задачу членам высшего эшелона власти, например, канцлеру Мауро Виейра или советнику по международным делам Планалто Селсо Аморим. Идея состоит в том, чтобы послать кого-то, кто будет присутствовать, но без мандата на принятие решений.
По словам людей, близких к Луле, отправка дипломата будет зависеть от того, разрешат ли организаторы саммита представлять страны своими послами. Первоначально говорилось, что приглашение предназначено только для глав государств и правительств.
O Globo отмечает, что позиция Бразилии совпадает в этом вопросе с позицией Китая: Бразилиа и Пекин не верят в мирное соглашение без участия России.
15-16 июня в Швейцарии пройдет саммит по ситуации на Украине. На саммит приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств «со всего мира». В их число входят представители стран G7, G20, БРИКС, а также члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не пригласили.
24 мая Bloomberg со ссылкой на источники писал, что президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии из-за мероприятия с участием голливудских звезд по сбору средств в ходе своей избирательной кампании. В МИД Китая заявили, что Пекину сложно принять участие в мероприятии, поскольку не были выполнены требования КНР: присутствие как РФ, так и Украины, равноправное участие сторон и справедливое рассмотрение всех мирных планов. Саудовская Аравия также отказалась от участия в саммите.