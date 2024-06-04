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«Страна»: украинское бюро расследований проводит обыски в Киевской администрации

Ведомости

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в помещениях Киевской городской администрации, возглавляемой Виталием Кличко, и у заместителя мэра Константина Усова. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в администрации столицы.

По словам собеседника издания, обыски могут быть связаны с делом о якобы получении взятки одним из сотрудников профильных коммунальных предприятий в 2022 г. Уточняется, что ГБР проводит обыски в профильном департаменте, на предприятии и у заместителя мэра.

3 декабря 2022 г. сообщалось, что ГБР провело обыски в двух департаментах Киевской городской администрации, возглавляемой Кличко, в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города и злоупотребления властью.

В СМИ неоднократно появлялась информация о конфликте мэра Киева с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В декабре 2023 г. Кличко поддержал мнение тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о «тупике» в зоне боевых действий и заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки. По словам киевского мэра, «было слишком много информации, которая не соответствовала действительности». Издание предположило, что речь могла идти о данных украинцам обещаниях. Тогда же Кличко отмечал, что Украина движется в сторону авторитаризма из-за давления на независимые институты. Мэр пояснял, что с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.

5 марта Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica назвал ошибкой снятие Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Мэр Киева заявлял, что Зеленский должен объяснить логику такого решения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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