«Страна»: украинское бюро расследований проводит обыски в Киевской администрации

В декабре 2023 г. Кличко поддержал мнение тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о «тупике» в зоне боевых действий и заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки. По словам киевского мэра, «было слишком много информации, которая не соответствовала действительности». Издание предположило, что речь могла идти о данных украинцам обещаниях. Тогда же Кличко отмечал, что Украина движется в сторону авторитаризма из-за давления на независимые институты. Мэр пояснял, что с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.