«Страна»: украинское бюро расследований проводит обыски в Киевской администрации
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски в помещениях Киевской городской администрации, возглавляемой Виталием Кличко, и у заместителя мэра Константина Усова. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в администрации столицы.
По словам собеседника издания, обыски могут быть связаны с делом о якобы получении взятки одним из сотрудников профильных коммунальных предприятий в 2022 г. Уточняется, что ГБР проводит обыски в профильном департаменте, на предприятии и у заместителя мэра.
3 декабря 2022 г. сообщалось, что ГБР провело обыски в двух департаментах Киевской городской администрации, возглавляемой Кличко, в рамках досудебного расследования нецелевого использования рекреационных земель одного из парков города и злоупотребления властью.
В СМИ неоднократно появлялась информация о конфликте мэра Киева с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В декабре 2023 г. Кличко поддержал мнение тогдашнего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о «тупике» в зоне боевых действий и заявил, что Зеленский расплачивается за свои ошибки. По словам киевского мэра, «было слишком много информации, которая не соответствовала действительности». Издание предположило, что речь могла идти о данных украинцам обещаниях. Тогда же Кличко отмечал, что Украина движется в сторону авторитаризма из-за давления на независимые институты. Мэр пояснял, что с должностей снимают мэров крупных городов, поскольку в офисе президента Украины видят в них преграду к централизации власти.
5 марта Кличко в интервью итальянской газете la Repubblica назвал ошибкой снятие Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Мэр Киева заявлял, что Зеленский должен объяснить логику такого решения.