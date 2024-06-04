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Израиль начал новую операцию против «Хамаса» в центре сектора Газа

Ведомости

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала комбинированное воздушно-наземное наступление в лагере Эль-Бурейдж в центральной части Газы. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

Истребители наносят удары по целям «Хамаса» в Эль-Бурейдже, а наземные силы проводят «точные операции» в районе, расположенном к югу от коридора Нетзарим, где ЦАХАЛ сохраняет свое присутствие.

3 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова приостановить боевые действия в секторе Газе на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве израильских заложников. 2 июня министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.

Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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