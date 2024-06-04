Израиль начал новую операцию против «Хамаса» в центре сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала комбинированное воздушно-наземное наступление в лагере Эль-Бурейдж в центральной части Газы. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
Истребители наносят удары по целям «Хамаса» в Эль-Бурейдже, а наземные силы проводят «точные операции» в районе, расположенном к югу от коридора Нетзарим, где ЦАХАЛ сохраняет свое присутствие.
3 июня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова приостановить боевые действия в секторе Газе на 42 дня для освобождения удерживаемых в анклаве израильских заложников. 2 июня министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что страна ищет альтернативу правлению радикальной палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. ЦАХАЛ в ответ начала операцию «Железные мечи».