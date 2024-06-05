Йеллен сообщила о планах дать Киеву кредит за счет доходов с активов РФ

По утверждению Йеллен, такая схема пользуется «значительной поддержкой». Она выразила надежду, что инициативу доработают и представят лидерам стран G7 на встрече, которая пройдет с 13 по 15 июня в Италии. Йеллен не раскрыла сумму предполагаемого кредита. По данным Reuters, речь может идти о сумме до $50 млрд. По словам представителя минфина США, есть технические вопросы, которые нужно решить. Кроме того, все еще рассматриваются другие варианты, добавил он.