Йеллен сообщила о планах дать Киеву кредит за счет доходов с активов РФ
Западные страны обсуждают возможность предоставить Украине кредит, который будет погашаться при помощи доходов с заблокированных российских активов. Об этом сообщила министр финансов США Джанет Йеллен на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США. Трансляция шла на YouTube-канале Forbes.
«Мы обсуждаем возможность предоставления Украине кредита от G7, а также возможность использования прибыли [с замороженных активов РФ] для погашения тех кредитов, которые будут предоставлены», – сказала она.
По утверждению Йеллен, такая схема пользуется «значительной поддержкой». Она выразила надежду, что инициативу доработают и представят лидерам стран G7 на встрече, которая пройдет с 13 по 15 июня в Италии. Йеллен не раскрыла сумму предполагаемого кредита. По данным Reuters, речь может идти о сумме до $50 млрд. По словам представителя минфина США, есть технические вопросы, которые нужно решить. Кроме того, все еще рассматриваются другие варианты, добавил он.
На площадке Euroclear заблокировано около $204 млрд российских активов, отметила американский министр. Она добавила, что площадка зарабатывает проценты на этих активах, которые «не принадлежат России». ЕС принял решение направить большую часть этих средств на помощь Украине. В год эта прибыль составит от $3 млрд до $5 млрд, она будет накапливаться до тех пор, пока активы остаются заблокированными, подчеркнула Йеллен.
После начала спецоперации на Украине западные страны заблокировали российские активы за рубежом, включая резервы ЦБ и средства российских предпринимателей. В марте 2022 г. министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что Россия лишилась доступа к порядка $300 млрд золотовалютных резервов.
США и ЕС активно обсуждают возможность использования активов РФ для помощи Киеву. В апреле президент США Джо Байден подписал закон о конфискации замороженных российских активов. 21 мая страны ЕС утвердили план использования прибыли от замороженных активов ЦБ РФ на военные нужды Украины
Кремль считает заморозку российских активов воровством и нарушением международного права. Российские власти обещали ответить на возможную конфискацию средств.