Захарова назвала американское право «декадентским артхаусом»

4 июня палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ограничения в отношении МУС. За инициативу проголосовали 247 конгрессменов, против выступили 155. После этого документ будет рассмотрен в сенате, где, как ожидается, его заблокируют демократы, писал ранее The Hill. В Белом доме в конце мая говорили, что не считают санкции против МУС правильным подходом.