Захарова назвала американское право «декадентским артхаусом»
Решение палаты представителей конгресса США одобрить законопроект о санкциях против Международного уголовного суда (МУС) говорит о праве в США как о «декадентском артхаусе». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Есть римское право, есть обычное право. А есть право по-американски – декадентский артхаус, переходящий в либеральный постмодерн биполярности», – написала она в своем Telegram-канале.
4 июня палата представителей конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий ограничения в отношении МУС. За инициативу проголосовали 247 конгрессменов, против выступили 155. После этого документ будет рассмотрен в сенате, где, как ожидается, его заблокируют демократы, писал ранее The Hill. В Белом доме в конце мая говорили, что не считают санкции против МУС правильным подходом.
Законопроект предполагает запрет на любые операции с недвижимостью в США сотрудникам МУС, ведущим расследования против американцев и лиц из стран-союзников, а также ограничение на выдачу американских виз. Эти санкции также могут распространиться на родственников подсанкционных лиц.
20 мая прокурор МУС Карим Асад Ахмад Хан потребовал выдать ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Вашингтон резко осудил требование прокурора. В связи с этим многие американские политики, в особенности республиканцы, призвали ввести ограничения в отношении инстанции.