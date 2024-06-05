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Писториус: Германия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину

Ведомости

Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время выступления в бундестаге, отвечая на соответствующий вопрос депутата от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Лукассена.

«Ответы на ваши вопросы звучат «нет» и «нет», – сказал он.

Он добавил, что Германия не намерена становиться стороной конфликта, несмотря на поддержку Украины. По его словам, ФРГ будет играть свою роль «со всей конкретностью и максимальной решимостью», но при этом правящая партия не будет становиться партией войны.

24 мая стало известно, что Германия совместно с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. ФРГ также готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

В тот же день Писториус заявил, что вооруженным силам Германии не хватает военной техники и элементов снаряжения. Как писала газета Bild, минобороны страны не в состоянии обеспечить каждого военнослужащего каской и бронежилетом. Ведомство планирует восполнить запасы к концу 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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