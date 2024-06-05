Писториус: Германия не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину
Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил министр обороны страны Борис Писториус во время выступления в бундестаге, отвечая на соответствующий вопрос депутата от партии «Альтернатива для Германии» Рюдигера Лукассена.
«Ответы на ваши вопросы звучат «нет» и «нет», – сказал он.
Он добавил, что Германия не намерена становиться стороной конфликта, несмотря на поддержку Украины. По его словам, ФРГ будет играть свою роль «со всей конкретностью и максимальной решимостью», но при этом правящая партия не будет становиться партией войны.
24 мая стало известно, что Германия совместно с Данией поставила Украине 10 танков Leopard. ФРГ также готовит к поставке Киеву три РСЗО HIMARS, 54 разведывательных БПЛА Vector и Heidrun, 8500 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.
В тот же день Писториус заявил, что вооруженным силам Германии не хватает военной техники и элементов снаряжения. Как писала газета Bild, минобороны страны не в состоянии обеспечить каждого военнослужащего каской и бронежилетом. Ведомство планирует восполнить запасы к концу 2025 г.