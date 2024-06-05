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Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар, где проведет переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на переговорах будет обсуждаться саммит в Швейцарии. По его словам, Катар принял активное участие в его подготовке. Он должен стать «одним из голосов Ближнего Востока» за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность. Лидеры государств также обсудят обмен детьми между Москвой и Киевом при посредничестве Катара.

Саммит в Швейцарии по ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства – члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не пригласили.

31 мая уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Россия в период спецоперации воссоединила с родственниками на Украине 70 детей. В Россию при этом переехало шесть детей с Украины. Львова-Белова отметила, что работа по воссоединению несовершеннолетних с семьями продолжается.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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