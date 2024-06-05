Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром

Зеленский отметил, что на переговорах будет обсуждаться саммит в Швейцарии. По его словам, Катар принял активное участие в его подготовке. Он должен стать «одним из голосов Ближнего Востока» за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность. Лидеры государств также обсудят обмен детьми между Москвой и Киевом при посредничестве Катара.