Зеленский прибыл в Катар для переговоров с эмиром
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Катар, где проведет переговоры с эмиром Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что на переговорах будет обсуждаться саммит в Швейцарии. По его словам, Катар принял активное участие в его подготовке. Он должен стать «одним из голосов Ближнего Востока» за глобальную продовольственную, ядерную и энергетическую безопасность. Лидеры государств также обсудят обмен детьми между Москвой и Киевом при посредничестве Катара.
Саммит в Швейцарии по ситуации на Украине пройдет 15-16 июня. На него приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, среди них – страны G7, G20, БРИКС, государства – члены Евросоюза, ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Россию на конференцию не пригласили.
31 мая уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Россия в период спецоперации воссоединила с родственниками на Украине 70 детей. В Россию при этом переехало шесть детей с Украины. Львова-Белова отметила, что работа по воссоединению несовершеннолетних с семьями продолжается.