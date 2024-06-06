Российские военные взяли в плен наемника из Колумбии
Российские военнослужащие взяли в плен 33-летнего гражданина Колумбии Анхеля Карденаса Монтиллу, воевавшего на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Монтилла был взят в плен в районе Красногоровки ДНР. На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, пленный рассказал, что приехал на Украину, увидев объявление в Tik-Tok о поиске наемников в ВСУ. По словам колумбийца, его приглашали служить в 204 батальон, но подписать контракт не удалось. Тогда его приняли в 59 бригаду ВСУ.
У себя на родине Монтилла был полицейским, в боевых действия не участвовал. На Украине он получил ускоренную «обычную подготовку на полигоне», которая длилась меньше недели. По словам наемника, ему и еще девятерым колумбицам показали, «что такое стрельба на полигоне, как бросать гранаты и что-то элементарное, похожее на наступление».
Пленный рассказал, что ВСУ сказали ему и его сослуживцам, что они будут охранять здание, но позже выяснилось, что они оказались на линии огня. В плен российской армии колумбиец сдался, когда погибли все его земляки. Он признался, что дома у него остались четверо детей, а от ВСУ он не получил даже первого обещанного вознаграждения. Он переоделся в штатскую одежду, оставил оружие и вышел из укрытия с поднятыми руками.
28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины попадут в зону поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.
16 мая сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Они объявлены в розыск, часть наемников заочно арестованы.
По данным на 14 марта, на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. Тогда Минобороны РФ сообщало, что большая часть наемников прибывает на Украину из Польши.