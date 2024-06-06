Российские военные взяли в плен наемника из Колумбии

Пленный рассказал, что ВСУ сказали ему и его сослуживцам, что они будут охранять здание, но позже выяснилось, что они оказались на линии огня. В плен российской армии колумбиец сдался, когда погибли все его земляки. Он признался, что дома у него остались четверо детей, а от ВСУ он не получил даже первого обещанного вознаграждения. Он переоделся в штатскую одежду, оставил оружие и вышел из укрытия с поднятыми руками.