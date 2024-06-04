Суд в Москве заочно арестовал наемника из Великобритании
Басманный районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Дэниела Роберта Фрейзера, обвиняемого в наемничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
По данным ТАСС, Фрейзер является гражданином Великобритании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях).
Суд заочно арестовал Фрейзера на два месяца. Срок исчисляется с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ. Британец объявлен в международный розыск. Отмечается, что он проходит по делу «Грузинского национального легиона».
22 апреля сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил наемников из Грузии Лашу Рухая и Левона Айрапетяна. В марте 2022 г. они вступили в ряды военизированного формирования «Грузинский национальный легион» в составе ВСУ «с целью получения материального вознаграждения». Айрапетян получил более 1 млн руб., а Рухая – свыше 1,5 млн руб.
16 мая стало известно, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.
По данным на 14 марта, на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. Тогда Минобороны РФ сообщало, что большая часть наемников прибывает на Украину из Польши.
28 мая президент России Владимир Путин заявлял, что западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники.