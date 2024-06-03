Верховный суд ДНР заочно рассмотрит дело воевавшего на стороне ВСУ француза

28 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники. Путин заметил, что западные специалисты под видом наемников обслуживают высокоточное оружие, и добавил, что они несут потери.