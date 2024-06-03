Верховный суд ДНР заочно рассмотрит дело воевавшего на стороне ВСУ француза
Прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) направила в Верховный суд региона для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении 32-летнего гражданина Франции Куэсты Хьюго Джулиана, обвиняемого в наемничестве. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
Француз заочно обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).
Следствие полагает, что с июля 2022 г. по февраль 2024 г. Джулиан участвовал в качестве наемника в боевых действиях на стороне Украины «в различных точках боевого соприкосновения». Гражданин Франции служил в 28-й отдельной механизированной бригаде механиком-водителем разведывательного отделения в воинском звании солдата (рекрута). Размер его вознаграждения эквивалентен 900 000 руб.
Суд заочно арестовал Джулиана, он объявлен в международный розыск.
16 мая сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела в отношении 658 иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ. Среди них – граждане 49 государств. Наемники объявлены в розыск, часть из них заочно арестованы.
По данным на 14 марта, на Украину прибыли 13 387 иностранных наемников, из них уничтожены 5962. Тогда Минобороны РФ сообщало, что большая часть наемников прибывает на Украину из Польши.
28 мая президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Ташкенте заявил, что западные военные на территории Украины будут в зоне поражения Вооруженных сил (ВС) РФ. По словам главы государства, для России нет новости в том, что на Украине есть западные наемники. Путин заметил, что западные специалисты под видом наемников обслуживают высокоточное оружие, и добавил, что они несут потери.
Утром 2 июня трое неизвестных поставили в центре Парижа утром пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат с надписью: «Солдаты Франции, погибшие на Украине». По данным Parisien, полиция задержала всех подозреваемых, включая водителя минивэна, который перевозил гробы.