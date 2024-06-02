В центре Парижа поставили пять пустых гробов погибших на Украине французов
В центре Парижа утром трое неизвестных поставили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат с надписью: «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщает Parisien со ссылкой на источники в полиции.
Собеседник издания уточнил, что полиция задержала всех подозреваемых, включая водителя минивэна, который перевозил гробы. По его словам, активисты планировали уехать в Берлин.
Экспертиза установила, что выставленные гробы были набиты гипсом.
27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что иностранные граждане, которые будут обучать украинцев использовать оружие и военную технику, станут для российских военных законными целями.