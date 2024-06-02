В центре Парижа поставили пять пустых гробов погибших на Украине французов

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается.