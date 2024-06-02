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В центре Парижа поставили пять пустых гробов погибших на Украине французов

Ведомости

В центре Парижа утром трое неизвестных поставили пять пустых гробов, завернутых во французские флаги, и плакат с надписью: «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщает Parisien со ссылкой на источники в полиции.

Собеседник издания уточнил, что полиция задержала всех подозреваемых, включая водителя минивэна, который перевозил гробы. По его словам, активисты планировали уехать в Берлин.

Экспертиза установила, что выставленные гробы были набиты гипсом.

27 мая главнокомандующий вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что подписал документы, которые позволят первым французским инструкторам в ближайшее время приехать на Украину. Он также заявил, что пример республики побудит и другие страны сделать аналогичный шаг. В минобороны Франции позже заявили Reuters, что вопрос обучения на украинской земле еще прорабатывается.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты сошлись во мнении, что иностранные граждане, которые будут обучать украинцев использовать оружие и военную технику, станут для российских военных законными целями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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