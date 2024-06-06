ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине
Вооруженные силы (ВС) России поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
ВС РФ также поразили склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа и скопления военной техники ВСУ в 127 районах.
За сутки средства противовоздушной обороны сбили 48 БПЛА, противокорабельную ракету «Нептун» и семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».
Кроме того, группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, отразив две контратаки ВСУ. Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ у Пятихаток на Запорожье, Мылового, Новотягинки и Ингульца Херсонской области.
6 июня Минобороны также сообщило о взятии в плен наемника из Колумбии – 33-летнего Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Монтилла был взят в плен в районе Красногоровки ДНР. В Колумбии Монтилла был полицейским, в боевых действиях не участвовал.