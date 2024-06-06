ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине

6 июня Минобороны также сообщило о взятии в плен наемника из Колумбии – 33-летнего Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Монтилла был взят в плен в районе Красногоровки ДНР. В Колумбии Монтилла был полицейским, в боевых действиях не участвовал.