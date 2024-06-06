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ВС РФ поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России поразили пункты временной дислокации иностранных наемников на Украине, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

ВС РФ также поразили склад хранения безэкипажных катеров, место подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов аэродромного типа и скопления военной техники ВСУ в 127 районах.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили 48 БПЛА, противокорабельную ракету «Нептун» и семь реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха».

Кроме того, группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи, отразив две контратаки ВСУ. Группировка «Днепр» нанесла поражение ВСУ у Пятихаток на Запорожье, Мылового, Новотягинки и Ингульца Херсонской области.

6 июня Минобороны также сообщило о взятии в плен наемника из Колумбии – 33-летнего Анхеля Карденаса Монтиллы, который воевал на стороне ВСУ. Монтилла был взят в плен в районе Красногоровки ДНР. В Колумбии Монтилла был полицейским, в боевых действиях не участвовал.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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