Песков: встреча Путина с мировыми СМИ не говорит о решении конфликта на Украине
Встреча президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, <...> она не может быть [сигналом к урегулированию]», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
5 июня прошла встреча Путина с руководителями мировых информационных агентств. Она длилась более трех с половиной часов, в ней приняли участие представители «БелТА», Xinhua, IRNA, а также Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, EFE, Kyodo News и другие. Встречу модерировал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.
«Ведомости» отмечают, что журналисты из дружественных стран в своих вопросах обращали внимание на отношения их стран с Россией. В то же время представители недружественных государств сосредоточились на конфликте с Украиной.