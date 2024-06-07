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Песков: встреча Путина с мировыми СМИ не говорит о решении конфликта на Украине

Ведомости

Встреча президента России Владимира Путина с руководителями мировых информационных агентств не является сигналом к урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, <...> она не может быть [сигналом к урегулированию]», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

5 июня прошла встреча Путина с руководителями мировых информационных агентств. Она длилась более трех с половиной часов, в ней приняли участие представители «БелТА», Xinhua, IRNA, а также Reuters, Associated Press, Agence France-Presse, EFE, Kyodo News и другие. Встречу модерировал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

«Ведомости» отмечают, что журналисты из дружественных стран в своих вопросах обращали внимание на отношения их стран с Россией. В то же время представители недружественных государств сосредоточились на конфликте с Украиной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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