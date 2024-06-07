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Орбан считает решенным вопрос отправки западных войск на Украину

Ведомости

Публичное обсуждение западными лидерами отправки войск на Украину сигнализирует о том, что это уже решенный вопрос, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

«Когда вы [журналисты] сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе существует военный психоз, логическим завершением которого станет прибытие воинских частей западноевропейских стран на территорию Украины», – сказал Орбан.

Обсуждения по теме возможности отправки западных войск на Украину активизировались в Евросоюзе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он снова заявил, что европейским странам придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. 6 мая лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News также сказал, что в случае поражения Украины американская поддержка может не ограничиться финансовой помощью, есть вероятность отправки войск.

Российские власти неоднократно заявляли о серьезных последствиях, которые наступят в случае переброски войск НАТО на помощь Киеву.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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