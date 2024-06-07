Орбан считает решенным вопрос отправки западных войск на Украину
Публичное обсуждение западными лидерами отправки войск на Украину сигнализирует о том, что это уже решенный вопрос, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Когда вы [журналисты] сообщаете о чем-то как о возможности, значит, это уже, по сути, решенный вопрос. Только слепой не видит, что в Европе существует военный психоз, логическим завершением которого станет прибытие воинских частей западноевропейских стран на территорию Украины», – сказал Орбан.
Обсуждения по теме возможности отправки западных войск на Украину активизировались в Евросоюзе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он снова заявил, что европейским странам придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. 6 мая лидер демократов в палате представителей конгресса США Хаким Джеффрис в интервью телеканалу CBS News также сказал, что в случае поражения Украины американская поддержка может не ограничиться финансовой помощью, есть вероятность отправки войск.
Российские власти неоднократно заявляли о серьезных последствиях, которые наступят в случае переброски войск НАТО на помощь Киеву.