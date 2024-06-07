Матвиенко заявила о возможности переговоров между РФ и Украиной

После начала Россией спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, Зеленский подписал документ, согласно которому запрещаются переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. В марте Песков подтвердил, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об условиях стамбульского договора. 24 мая президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине, но только при учете текущих реалий в зоне спецоперации.