Матвиенко заявила о возможности переговоров между РФ и Украиной
Возможность переговоров между Россией и Украиной существует, но на условиях реальной ситуации и безопасности России. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
«Для того чтобы из возможности она перешла в реалии, известен подход России. Он неоднократно озвучен был и президентом, и всеми нами. Что переговоры возможны, первое, только на условиях реальной ситуации и на абсолютной безопасности России», – сказала спикер Совфеда.
По словам Мавиенко, если возникнет угроза для существования России, страна будет использовать весь свой арсенал. Спикер Совфеда считает, что Запад заставит президента Украины Владимира Зеленского сделать всю грязную работу и потом спишет. Такое решение «не за горами».
В 2022 г. Матвиенко говорила, что переговоры России и Украины возможны только с учетом российских условий, но уговаривать Киев Москва не будет. По ее словам, сначала Киев должен избавиться от «абсолютного внешнего управления» и осознать все, что произошло.
После начала Россией спецоперации на Украине стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 г., после чего процесс был заморожен, поскольку Киев вышел из него. Кроме того, Зеленский подписал документ, согласно которому запрещаются переговоры с Россией, пока ее возглавляет Путин. В марте Песков подтвердил, что текст мирного соглашения с Украиной был согласован весной 2022 г., однако публиковать его не хотелось бы. Так он прокомментировал публикацию The Wall Street Journal об условиях стамбульского договора. 24 мая президент России Владимир Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине, но только при учете текущих реалий в зоне спецоперации.