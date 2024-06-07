Путин встретился с губернатором Петербурга на полях ПМЭФа

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента РФ. В этом году темой форума 5-8 июня заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках ПМЭФа пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.