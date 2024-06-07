Путин встретился с губернатором Петербурга на полях ПМЭФа
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым на полях международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Беглов поздравил Путина с успехом ПМЭФа и поблагодарил его за поддержку города. Губернатор пояснил, что регион подписал соглашений на 1,227 трлн руб.
Путин ответил, что благодарить надо бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, который был инициатором создания форума и первым его организатором.
«Мы только помогали ему тогда сделать эти первые шаги. А теперь, действительно, это превратилось в такую востребованную, очень нужную масштабную площадку», – сказал президент.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 г., а с 2006 г. проходит под патронатом и при участии президента РФ. В этом году темой форума 5-8 июня заявлена «Основа многополярности – формирование новых центров роста». В рамках ПМЭФа пройдет более 150 тематических сессий, посвященных многополярной модели экономики, технологиям, целям и задачам российской экономики и др.