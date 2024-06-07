Путин на ПМЭФе назвал способ «завалить» дело
«Я вам должен признаться, у нас уже столько рабочих групп, что я не знаю, где мне председательствовать», – отметил Путин.
7 июня в зале конгрессов «Экспофорума» проходит пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России. Модерирует его политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов.
Выступление главы государства посвящено экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее. Международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге.