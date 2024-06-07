Путин: Россия открыта для любых обсуждений, если они будут полезны для экономики
«Мы не отказываемся, мы открыты для любых обсуждений, которые пойдут на пользу развитию российской экономики», – сказал глава государства.
Пленарное заседание ПМЭФа с участием президента России проходит в зале конгрессов «Экспофорума» 7 июня. Сессию модерирует политолог, заслуженный профессор ВШЭ Сергей Караганов. Путин посвятил свое выступление экономике страны – достижениям, экономическим проблемам, ориентирам на будущее.