В Южной Осетии началось голосование на парламентских выборах

Делегацию наблюдателей возглавил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В ее составе также члены комитетов по обороне и безопасности Крым Казаноков, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виталий Назаренко и другие. За выборами депутатов парламента будут наблюдать и представители Госдумы во главе с первым замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым.