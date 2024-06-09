В Южной Осетии началось голосование на парламентских выборах
В Южной Осетии проходит голосование на выборах в парламент восьмого созыва, заявила «Sputnik Южная Осетия» глава ЦИК республики Эмилия Гагиева.
Избирательные участки будут работать с 08:00 мск до 20:00 мск. Всего по стране открыто 73 избирательных участка, из них два находятся за пределами республики - в Москве и Владикавказе. В выборах принимают участие семь политических партий и 108 кандидатов в депутаты по одномандатным округам.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев уже проголосовал на парламентских выборах. Глава государства выразил надежду, что выборы пройдут без нарушений.
Гагиева добавила, что были проработаны вопросы присутствия международных наблюдателей. Следить за ходом голосования будут 34 иностранных наблюдателя.
Глава парламентского комитета Южной Осетии по внешней политике и межпарламентским связям Заза Дриаев рассказал ТАСС, что представители Госдумы и Совета Федерации России будут наблюдать за выборами парламента республики.
Делегацию наблюдателей возглавил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. В ее составе также члены комитетов по обороне и безопасности Крым Казаноков, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Виталий Назаренко и другие. За выборами депутатов парламента будут наблюдать и представители Госдумы во главе с первым замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбеком Тайсаевым.
4 июня Гаглоев сообщил, что границы республики с Грузией будут закрыты на время выборов депутатов парламента страны.
По его словам, власти Южной Осетии следят за распространением отдельными политическими силами «различного рода дезинформации». Силовым структурам необходимо слаженно координировать свои действия и обеспечить максимальную безопасность голосования, все нарушения должны пресекаться.