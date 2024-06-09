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Захарова заявила о препятствиях от Запада перед ПМЭФом

Ведомости

Западные страны строили козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), но Россия выстраивает отношения с мировым большинством, заявила ТАСС на форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что западные страны не предоставляют россиянам визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты и не разрешать посадки. Дошло до того, что не дают пролетать в воздушном пространстве. Россия же занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.

Захарова напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на ПМЭФ сразу после африканского турне, во время которого посетил Гвинейскую Республику, Республику Конго, Буркина-Фасо и Республику Чад. В последних двух странах Лавров побывал впервые.

Без России никакой многополярности бы не было, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. По ее словам, движущей силой формирования нового миропорядка является Россия. Именно по российской инициативе возникли форматы РИК (Россия, Индия, Китай) и БРИКС. Автором идеи многополярной системы был бывший глава МИД РФ Евгений Примаков.

«И все это отмечают и благодарят нашу страну за то, что она является движущей силой этой самой многополярности», – заключила Захарова.

7 июня на пленарной сессии ПМЭФа президент России Владимир Путин, глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудили перспективы построения многополярного мира и другие актуальные вопросы мировой повестки.

В 2024 г. ПМЭФ прошел 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года была заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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