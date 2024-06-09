Захарова заявила о препятствиях от Запада перед ПМЭФом

Дипломат добавила, что западные страны не предоставляют россиянам визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты и не разрешать посадки. Дошло до того, что не дают пролетать в воздушном пространстве. Россия же занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.