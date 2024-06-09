Захарова заявила о препятствиях от Запада перед ПМЭФом
Дипломат добавила, что западные страны не предоставляют россиянам визы, пролетные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолеты и не разрешать посадки. Дошло до того, что не дают пролетать в воздушном пространстве. Россия же занимается конструктивной повесткой и выстраиванием отношений с мировым большинством.
Захарова напомнила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на ПМЭФ сразу после африканского турне, во время которого посетил Гвинейскую Республику, Республику Конго, Буркина-Фасо и Республику Чад. В последних двух странах Лавров побывал впервые.
Без России никакой многополярности бы не было, подчеркнула официальный представитель МИД РФ. По ее словам, движущей силой формирования нового миропорядка является Россия. Именно по российской инициативе возникли форматы РИК (Россия, Индия, Китай) и БРИКС. Автором идеи многополярной системы был бывший глава МИД РФ Евгений Примаков.
«И все это отмечают и благодарят нашу страну за то, что она является движущей силой этой самой многополярности», – заключила Захарова.
7 июня на пленарной сессии ПМЭФа президент России Владимир Путин, глава Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудили перспективы построения многополярного мира и другие актуальные вопросы мировой повестки.
В 2024 г. ПМЭФ прошел 5-8 июня. С 2006 г. форум проводится под патронатом и при участии президента России. Тема этого года была заявлена как «Основа многополярности – формирование новых центров роста».