Азербайджан не признает выборы в Южной Осетии
Азербайджан поддерживает территориальную целостность Грузии и не признает «самопровозглашенные» парламентские выборы в Южной Осетии, сообщает министерство иностранных дел республики.
Министерство также не признает результаты выборов «в Цхинвальском регионе Грузии».
9 июня глава ЦИК Южной Осетии Эмилия Гагиева сообщила, что в республике проходит голосование на выборах в парламент восьмого созыва.
Избирательные участки будут работать с 08:00 мск до 20:00 мск. Всего по стране открыто 73 избирательных участка, из них два находятся за пределами республики – в Москве и Владикавказе. В выборах принимают участие семь политических партий и 108 кандидатов в депутаты по одномандатным округам. Следить за ходом голосования будут 34 иностранных наблюдателя.
4 июня президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что границы республики с Грузией будут закрыты на время выборов депутатов парламента страны.
По его словам, власти Южной Осетии следят за распространением отдельными политическими силами «различного рода дезинформации». Силовым структурам необходимо слаженно координировать свои действия и обеспечить максимальную безопасность голосования, все нарушения должны пресекаться.
Южная Осетия объявила о своей независимости от Грузии в 1992 г., Россия признала ее независимость, как и независимость Абхазии, в 2008 г. после пятидневной войны с Тбилиси. В Южной Осетии в 1992 г. впервые прошел референдум о вхождении в состав России, эту идею поддержало 99,89% проголосовавших. В 2022 г. тогда действующий президент накануне выборов анонсировал референдум, в Москве восприняли это без энтузиазма и выигравший выборы Гаглоев отменил голосование.