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Зарубин: Путин встретится с участниками программы «Время героев»

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретится с первыми участниками программы «Время героев», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

На следующей неделе Путин также встретится с учеными. «Путин пообщается и с научной элитой страны. Учеными, которые получили мегагранты», – сказал Зарубин.

Глава государства также проведет заседание Совета по науке и образованию. В День России наградит героев Труда и лауреатов госпремий. Помимо этого, на следующей неделе планируются международные контакты.

29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. Прием заявок для участия в первом учебном потоке президент объявил с 1 марта.

16 мая в пресс-службе программы сообщили, что для обучения были отобраны первые 83 участника спецоперации, которым предстоит освоить навыки для руководства на должностях государственной и гражданской службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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