Зарубин: Путин встретится с участниками программы «Время героев»
Президент России Владимир Путин встретится с первыми участниками программы «Время героев», сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
На следующей неделе Путин также встретится с учеными. «Путин пообщается и с научной элитой страны. Учеными, которые получили мегагранты», – сказал Зарубин.
Глава государства также проведет заседание Совета по науке и образованию. В День России наградит героев Труда и лауреатов госпремий. Помимо этого, на следующей неделе планируются международные контакты.
29 февраля Путин в ходе послания Федеральному собранию поручил создать в стране проект «Время героев», направленный на переподготовку участников спецоперации на Украине. По его словам, именно они должны занимать ведущие позиции в госкомпаниях, бизнесе, в государственном и муниципальном управлении, возглавлять регионы, предприятия и самые крупные отечественные проекты. Прием заявок для участия в первом учебном потоке президент объявил с 1 марта.
16 мая в пресс-службе программы сообщили, что для обучения были отобраны первые 83 участника спецоперации, которым предстоит освоить навыки для руководства на должностях государственной и гражданской службы.