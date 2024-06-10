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Матвиенко: выборы в ЕП показали политическую несостоятельность Шольца и Макрона

Ведомости

Предварительные итоги выборов в Европарламент говорят о проигрыше партий президентов Франции и ФРГ – Эммануэля Макрона и Олафа Шольца – и указывают на их политическую несостоятельность. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света – Макрон и Шольц – потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», – написала Матвиенко в своем Telegram-канале.

По ее мнению, этот итог стал результатом многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей ради исполнения команд из Вашингтона.

По предварительным данным, партия «Ренессанс» Макрона и находящиеся с ней в коалиции набрали в два раза меньше голосов (14,6%), чем у оппозиции – партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (31,37%). 9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Социал-демократическая партия Шольца с набранными 13,9% также уступает Христианско-демократическому союзу (30%) и «Альтернативе для Германии» (15,9%).

10 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя промежуточные итоги выборов, заявил, что лидерам ФРГ и Франции правильнее будет подать в отставку и «перестать издеваться над гражданами своих государств».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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