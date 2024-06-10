Матвиенко: выборы в ЕП показали политическую несостоятельность Шольца и Макрона
Предварительные итоги выборов в Европарламент говорят о проигрыше партий президентов Франции и ФРГ – Эммануэля Макрона и Олафа Шольца – и указывают на их политическую несостоятельность. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«То, что на общеевропейских парламентских выборах главы крупнейших стран Старого света – Макрон и Шольц – потерпели со своими партиями сокрушительное поражение, еще раз подтверждает их несостоятельность и как национальных, и как европейских политиков», – написала Матвиенко в своем Telegram-канале.
По ее мнению, этот итог стал результатом многолетнего полного игнорирования реальных запросов людей ради исполнения команд из Вашингтона.
По предварительным данным, партия «Ренессанс» Макрона и находящиеся с ней в коалиции набрали в два раза меньше голосов (14,6%), чем у оппозиции – партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (31,37%). 9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Социал-демократическая партия Шольца с набранными 13,9% также уступает Христианско-демократическому союзу (30%) и «Альтернативе для Германии» (15,9%).
10 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя промежуточные итоги выборов, заявил, что лидерам ФРГ и Франции правильнее будет подать в отставку и «перестать издеваться над гражданами своих государств».