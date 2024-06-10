Матвиенко: выборы в ЕП показали политическую несостоятельность Шольца и Макрона

По предварительным данным, партия «Ренессанс» Макрона и находящиеся с ней в коалиции набрали в два раза меньше голосов (14,6%), чем у оппозиции – партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен (31,37%). 9 июня президент Франции объявил о роспуске Национального собрания (нижней палаты парламента) и проведении досрочных выборов. Социал-демократическая партия Шольца с набранными 13,9% также уступает Христианско-демократическому союзу (30%) и «Альтернативе для Германии» (15,9%).