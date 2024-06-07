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На что и как повлияют начавшиеся выборы в Европарламент

Правые партии могут увеличить свои показатели, но они расколоты
Роман Романов
Явка на выборах в Европарламент может достигнуть 70%, так как граждане недовольны национальными правительствами/ OLIVIER HOSLET / EPA / ТАСС

В странах – членах Евросоюза (ЕС) 6 июня стартовали выборы в Европарламент. Они продлятся до 9 июня. Итоги этих выборов определят состав главного законодательного органа ЕС и окажут влияние на внутреннюю и внешнюю политику объединения до 2029 г.

На выборах 2024 г. разыгрывается 720 мест (в мае 2019 г. было 750, поскольку Великобритания еще была частью ЕС). Количество евродепутатов определяется перед каждыми выборами, но общее число не должно превышать 750 человек. В выборах примут участие представители почти 200 партий.

Первыми 6 июня проголосовали подданные Нидерландов, 7 июня на избирательные участки отправятся граждане Ирландии. 8 июня проголосуют в Латвии, Словакии и на Мальте. Но в основном голосование пройдет 9 июня в так называемое «большое воскресенье». Количество депутатов от каждой страны в зависимости от численности населения не может быть меньше шести и больше 96. По данным Европарламента, максимальное количество депутатов будут представлять ФРГ, наименьшее – Кипр, Люксембург и Мальту.

Мандаты распределяются между фракциями, в которых состоят партии, участвующие в выборах в Европарламент. По данным рейтинга Politico на 6 июня, самая большая из них – правоцентристская Европейская народная партия (EНП) – получит 172 места (сейчас 179), Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 130 мест (сейчас 141), правоконсервативная партия «Европейские консерваторы и реформисты» может набрать 86 мест (сейчас 67), либеральная партия «Обновляя Европу» – 75 (сейчас 101), правопопулистская «Идентичность и демократия» – 67 вместо нынешних 58, «Зеленые» – 41 место (сейчас 71), а «Европейские левые» – 32 (сейчас 38). Количество независимых депутатов может увеличиться до 58 с нынешних 50. Партии, еще не вошедшие ни в одну из фракций, могут получить 59 мандатов.

Одна из наиболее обсуждаемых тем – перспективы партий, расположенных правее ЕНП. Они не выступают единой коалицией. Представители правоконсервативных партий составляют фракцию «Европейские консерваторы и реформисты» («Братья Италии» премьер-министра Италии Джорджи Мелони, испанская Vox, польская «Право и справедливость» и «Шведские демократы»), а правопопулисты – фракцию «Идентичность и демократия» (итальянская «Лига севера», «Национальное объединение» Марин Ле Пен, до июня туда входила и «Альтернатива для Германии» – АдГ). Вместе, согласно рейтингу Politico, они могут получить 153 места в парламенте.

Но в конце мая «Национальное объединение» отказалось сотрудничать с АдГ. Поводом к прекращению взаимодействия стало высказывание депутата Европарламента от АдГ Максимилиана Кра в газете la Repubblica о том, что не все члены СС были преступниками.

Шансы получить больше мандатов у «протестных», в основном правых партий есть, но они пока не выработали эффективную систему взаимодействия, говорит заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Особое внимание нужно обратить на позиции Мелони и партии Сары Вагенкнехт. Последняя, по мнению эксперта, может перетянуть к себе значительную часть электората АдГ.

От распределения мест в Европарламенте зависит не только направление законотворческого процесса на наднациональном уровне, но и выборы руководства ЕС в целом. После выборов в Европарламент предстоит избрание нового главы Евросовета. Он будет избран лидерами стран ЕС в ходе саммита квалифицированным большинством. В настоящее время эту должность занимает Шарль Мишель.

На сентябрь назначены выборы главы Еврокомиссии. Занимающая с 2019 г. эту должность Урсула фон дер Ляйен нуждается в поддержке минимум 361 законодателя. Она ориентируется не только на своих союзников, но и на многолетних идеологических противников. 28 мая Politico описала попытки фон дер Ляйен наладить отношения с Мелони. Партия последней «Братья Италии» состоит во фракции ECR, сотрудничество с которой при переизбрании на второй срок фон дер Ляйен не исключила.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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