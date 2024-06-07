На что и как повлияют начавшиеся выборы в Европарламент

Мандаты распределяются между фракциями, в которых состоят партии, участвующие в выборах в Европарламент. По данным рейтинга Politico на 6 июня, самая большая из них – правоцентристская Европейская народная партия (EНП) – получит 172 места (сейчас 179), Прогрессивный альянс социалистов и демократов – 130 мест (сейчас 141), правоконсервативная партия «Европейские консерваторы и реформисты» может набрать 86 мест (сейчас 67), либеральная партия «Обновляя Европу» – 75 (сейчас 101), правопопулистская «Идентичность и демократия» – 67 вместо нынешних 58, «Зеленые» – 41 место (сейчас 71), а «Европейские левые» – 32 (сейчас 38). Количество независимых депутатов может увеличиться до 58 с нынешних 50. Партии, еще не вошедшие ни в одну из фракций, могут получить 59 мандатов.