Песков заявил об отсутствии сожалений по поводу иностранных СМИ на ПМЭФе
Москва не сожалеет по поводу приглашения представителей СМИ из недружественных стран на ПМЭФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле нет ни сожалений, ни разочарований [по поводу нахождения представителей иностранных СМИ на форуме]», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также не согласился с точкой зрения, что Россия зря пригласила представителей СМИ недружественных стран на ПМЭФ. 9 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков отметил, что поддерживать диалог с западными СМИ необходимо для объяснения своей позиции. Представитель Кремля сравнил контакты с изданиями с ездой на велосипеде, где нельзя останавливаться и нужно постоянно крутить педали.
5 июня президент России Владимир Путин более трех с половиной часов разговаривал с руководителями международных информационных агентств, в том числе из «БелТА», Xinhua, IRNA, Reuters, Associated Press, AFP, EFE, Kyodo News и др. Встреча проходила в «Лахта-центре» в Санкт-Петербурге.
Журналистов из дружественных стран больше интересовали вопросы об отношениях России с их странами – Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем. В то же время представители СМИ из недружественных стран задавали вопросы в основном про конфликт с Украиной. Протокол встречи предполагал по одному вопросу от СМИ – то есть всего 16. Но после первого круга вопросов пошли по второму.