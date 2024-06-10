Песков заявил об отсутствии сожалений по поводу иностранных СМИ на ПМЭФе

Журналистов из дружественных стран больше интересовали вопросы об отношениях России с их странами – Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем. В то же время представители СМИ из недружественных стран задавали вопросы в основном про конфликт с Украиной. Протокол встречи предполагал по одному вопросу от СМИ – то есть всего 16. Но после первого круга вопросов пошли по второму.