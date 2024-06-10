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Песков заявил об отсутствии сожалений по поводу иностранных СМИ на ПМЭФе

Ведомости

Москва не сожалеет по поводу приглашения представителей СМИ из недружественных стран на ПМЭФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле нет ни сожалений, ни разочарований [по поводу нахождения представителей иностранных СМИ на форуме]», – сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также не согласился с точкой зрения, что Россия зря пригласила представителей СМИ недружественных стран на ПМЭФ. 9 июня в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков отметил, что поддерживать диалог с западными СМИ необходимо для объяснения своей позиции. Представитель Кремля сравнил контакты с изданиями с ездой на велосипеде, где нельзя останавливаться и нужно постоянно крутить педали.

5 июня президент России Владимир Путин более трех с половиной часов разговаривал с руководителями международных информационных агентств, в том числе из «БелТА», Xinhua, IRNA, Reuters, Associated Press, AFP, EFE, Kyodo News и др. Встреча проходила в «Лахта-центре» в Санкт-Петербурге.

Журналистов из дружественных стран больше интересовали вопросы об отношениях России с их странами – Белоруссией, Азербайджаном, Казахстаном, Китаем. В то же время представители СМИ из недружественных стран задавали вопросы в основном про конфликт с Украиной. Протокол встречи предполагал по одному вопросу от СМИ – то есть всего 16. Но после первого круга вопросов пошли по второму.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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