Король Бельгии принял отставку правительства премьера де Кроо

Общенациональных партий в Бельгии как таковых нет. Во Фландрии избиратели голосуют за нидерландскоязычные партии, а в Валлонии – за франкоязычные. Де Кроо признал поражение своей фламандской либеральной партии Open VLD на выборах в Европарламент. Она получила только 9,1% голосов, заняв предпоследнее шестое место. Таким образом, в федеральном парламенте Бельгии Open VLD получила только семь мест, потеряв пять мандатов.