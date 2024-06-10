Король Бельгии принял отставку правительства премьера де Кроо
Король Бельгии Филипп принял отставку правительства премьер-министра Александра де Кроо, проигравшего выборы в Европарламент. Об этом сообщает RTBF.
Отмечается, что премьер и правительство продолжат исполнять свои обязанности. В стране начинаются консультации для формирования нового федерального правительства. Телеканал пишет, что на них будут приглашены председатели партий, а также палаты представителей и сената Бельгии.
Общенациональных партий в Бельгии как таковых нет. Во Фландрии избиратели голосуют за нидерландскоязычные партии, а в Валлонии – за франкоязычные. Де Кроо признал поражение своей фламандской либеральной партии Open VLD на выборах в Европарламент. Она получила только 9,1% голосов, заняв предпоследнее шестое место. Таким образом, в федеральном парламенте Бельгии Open VLD получила только семь мест, потеряв пять мандатов.
Выборы в Европарламент прошли 6-9 июня. Согласно предварительным результатам выборов в ЕП, Европейская народная партия (EPP), в которую входит фон дер Ляйен, лидирует с 25,56% голосов, она получит 184 из 720 мест в ЕП. На второй и третьей строчках – «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» (S&D) с 19,31% голосов (139 мест) и либеральная проевропейская фракция «Обновляя Европу» с 11,11% голосов (80 мест).