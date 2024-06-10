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Посол России предупредил об ухудшении ситуации на Корейском полуострове

Ведомости

Ситуация на Корейском полуострове становится все более и более опасной из-за действий США и Японии, заявил в интервью RTVI посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.

Дипломат уточнил, что такая динамика является обычным положением дел в этой части земного шара, но нынешнее состояние имеет более тревожные черты. Американо-южнокорейский альянс начинает приобретать ядерную компоненту в виде консультационной группы, которая обсуждает вопросы использования ядерного оружия на Корейском полуострове. Деятельностью этой группы интересуется Япония, которая думает к ней присоединиться, добавил Зиновьев.

В военных маневрах со стороны США задействуются стратегические силы, бомбардировщики, способные нести атомное вооружение, и подводные лодки, которые могут иметь баллистические ядерные ракеты на борту. По словам российского посла, учения носят провокационный характер и направлены на отработку «обезглавливания» высшего военно-политического руководства КНДР.

«Эта спираль напряженности на полуострове, к сожалению, закручивается все сильнее», – подчеркнул Зиновьев.

Дипломат обратил внимание, что в августе планируются новые, более масштабные учения. Он выразил опасения тем, что США все активнее создают военно-политические альянсы, реализовывая тройственный союз США - Япония - Южная Корея под своим руководством. У них есть двусторонние союзные договоры, проводятся трехсторонние военные маневры: в сфере противовоздушной обороны и обмены информацией в режиме реального времени.

9 июня агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Южной Кореи сообщило, что власти Южной Кореи установят громкоговорители на границе с КНДР и возобновят вещание и психологические атаки на границе в ответ на продолжающиеся запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом.

28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны.

Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. В шарах был различный мусор – окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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