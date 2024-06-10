Посол России предупредил об ухудшении ситуации на Корейском полуострове
Ситуация на Корейском полуострове становится все более и более опасной из-за действий США и Японии, заявил в интервью RTVI посол России в Сеуле Георгий Зиновьев.
Дипломат уточнил, что такая динамика является обычным положением дел в этой части земного шара, но нынешнее состояние имеет более тревожные черты. Американо-южнокорейский альянс начинает приобретать ядерную компоненту в виде консультационной группы, которая обсуждает вопросы использования ядерного оружия на Корейском полуострове. Деятельностью этой группы интересуется Япония, которая думает к ней присоединиться, добавил Зиновьев.
В военных маневрах со стороны США задействуются стратегические силы, бомбардировщики, способные нести атомное вооружение, и подводные лодки, которые могут иметь баллистические ядерные ракеты на борту. По словам российского посла, учения носят провокационный характер и направлены на отработку «обезглавливания» высшего военно-политического руководства КНДР.
«Эта спираль напряженности на полуострове, к сожалению, закручивается все сильнее», – подчеркнул Зиновьев.
Дипломат обратил внимание, что в августе планируются новые, более масштабные учения. Он выразил опасения тем, что США все активнее создают военно-политические альянсы, реализовывая тройственный союз США - Япония - Южная Корея под своим руководством. У них есть двусторонние союзные договоры, проводятся трехсторонние военные маневры: в сфере противовоздушной обороны и обмены информацией в режиме реального времени.
9 июня агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Южной Кореи сообщило, что власти Южной Кореи установят громкоговорители на границе с КНДР и возобновят вещание и психологические атаки на границе в ответ на продолжающиеся запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны.
Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. В шарах был различный мусор – окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.