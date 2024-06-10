Посол России предупредил об ухудшении ситуации на Корейском полуострове

Дипломат обратил внимание, что в августе планируются новые, более масштабные учения. Он выразил опасения тем, что США все активнее создают военно-политические альянсы, реализовывая тройственный союз США - Япония - Южная Корея под своим руководством. У них есть двусторонние союзные договоры, проводятся трехсторонние военные маневры: в сфере противовоздушной обороны и обмены информацией в режиме реального времени.