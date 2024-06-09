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Южная Корея возобновит вещание через громкоговорители на границе с КНДР

Ведомости

Власти Южной Кореи установят громкоговорители на границе с КНДР и возобновят вещание и психологические атаки на границе в ответ на продолжающиеся запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Южной Кореи.

По данным агентства, это будет первая трансляция вблизи границы двух стран с 2016 г.

Совет безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание и одобрил эту инициативу в качестве ответных действий. Отмечается, что эти меры принесут надежду северокорейским военным и гражданам.

«Мы ясно даем понять, что ответственность за любую эскалацию напряженности между двумя Кореями будет полностью лежать на Северной Корее», – говорится в заявлении.

6 июня  Yonhap сообщило, что группа северокорейских перебежчиков, находящихся в Южной Корее, отправила в КНДР воздушные шары с листовками, которые осуждают действия Пхеньяна.

28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны.

Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. В шарах был различный мусор – окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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