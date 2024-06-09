Южная Корея возобновит вещание через громкоговорители на границе с КНДР

Власти Южной Кореи установят громкоговорители на границе с КНДР и возобновят вещание и психологические атаки на границе в ответ на продолжающиеся запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Южной Кореи.