Южная Корея возобновит вещание через громкоговорители на границе с КНДР
Власти Южной Кореи установят громкоговорители на границе с КНДР и возобновят вещание и психологические атаки на границе в ответ на продолжающиеся запуски Северной Кореей воздушных шаров с мусором и навозом. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление администрации президента Южной Кореи.
По данным агентства, это будет первая трансляция вблизи границы двух стран с 2016 г.
Совет безопасности Южной Кореи созвал экстренное заседание и одобрил эту инициативу в качестве ответных действий. Отмечается, что эти меры принесут надежду северокорейским военным и гражданам.
«Мы ясно даем понять, что ответственность за любую эскалацию напряженности между двумя Кореями будет полностью лежать на Северной Корее», – говорится в заявлении.
6 июня Yonhap сообщило, что группа северокорейских перебежчиков, находящихся в Южной Корее, отправила в КНДР воздушные шары с листовками, которые осуждают действия Пхеньяна.
28 и 29 мая КНДР запустила в Южную Корею около 260 воздушных шаров с мусором и экскрементами. Пхеньян отправил воздушные шары в сторону Сеула после того, как над территорией Северной Кореи были разбросаны листовки против руководства страны.
Еще 720 воздушных шаров на территории Южной Кореи были обнаружены 2 июня. Шары пролетели через военную демаркационную линию и упали в разных частях страны. В шарах был различный мусор – окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.