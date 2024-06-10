Премьер-министр Польши прокомментировал взрыв на оружейном заводе
Польша не видит участия внешних сил во взрыве на оружейном заводе Mesko, заявил премьер-министр страны Дональд Туск во время пресс-конференции.
«Нет оснований полагать, что причастны какие-то внешние силы», – сказал он.
10 июня на оружейном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв, после чего начался пожар. Погиб 59-летний сотрудник предприятия, еще один получил ранения. Как сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская, взрыв произошел в центре ракетного топлива, его ввели в эксплуатацию несколько лет назад. О причинах происшествия не сообщается, на заводе создадут специальную группу для расследования инцидента.
Согласно информации на официальном сайте завода, предприятие производило оружие для Украины. В 2022 г. Mesko заключила сделку с министерством обороны США на поставку нескольких сотен ПЗРК Piorun, которые предназначались для Украины.