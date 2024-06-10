Премьер-министр Польши прокомментировал взрыв на оружейном заводе

10 июня на оружейном заводе Mesko в городе Скаржиско-Каменна произошел взрыв, после чего начался пожар. Погиб 59-летний сотрудник предприятия, еще один получил ранения. Как сообщила директор предприятия Эльжбета Сренявская, взрыв произошел в центре ракетного топлива, его ввели в эксплуатацию несколько лет назад. О причинах происшествия не сообщается, на заводе создадут специальную группу для расследования инцидента.