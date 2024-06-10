Взорвавшийся в Польше оружейный завод производил вооружение для Украины
Оружейный завод Mesko в польском городе Скаржиско-Каменна, на котором 10 июня произошел взрыв, производил оружие для Украины, следует из информации на сайте компании.
В частности, в ноябре 2022 г. на сайте предприятия появилась информация о том, что Mesko заключила сделку с министерством обороны США на поставку нескольких сотен ПЗРК Piorun, которые в конечном итоге должны были отправится Украине. В 2023 г. специалисты Mesko и украинской компании АРТеМ приступили к реализации контракта на производство 125-мм танковых боеприпасов. Инженеры ознакомились с технологиями производства этого типа боеприпасов, а также представили свой опыт в этой области.
После взрыва на заводе начался пожар. По предварительным данным, погиб 59-летний сотрудник предприятия и еще один получил ранения. По словам директора предприятия Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад.