Взорвавшийся в Польше оружейный завод производил вооружение для Украины

В частности, в ноябре 2022 г. на сайте предприятия появилась информация о том, что Mesko заключила сделку с министерством обороны США на поставку нескольких сотен ПЗРК Piorun, которые в конечном итоге должны были отправится Украине. В 2023 г. специалисты Mesko и украинской компании АРТеМ приступили к реализации контракта на производство 125-мм танковых боеприпасов. Инженеры ознакомились с технологиями производства этого типа боеприпасов, а также представили свой опыт в этой области.