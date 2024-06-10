На оружейном заводе Mesko в Польше произошел взрыв

В мае Польша, как и ряд некоторых других западных стран, дала разрешение Украине применять поставляемое ей оружие против объектов на территории РФ. 5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что такие удары будут означать прямую вовлеченность этих государств в конфликт. Поэтому Москва может дать асимметричный ответ на передачу западного дальнобойного оружия Украине, пояснил он. По словам президента, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».