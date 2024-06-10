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На оружейном заводе Mesko в Польше произошел взрыв

Ведомости

В польском городе Скаржиско-Каменна на оружейном заводе Mesko произошел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным, погиб 59-летний сотрудник предприятия и еще один получил ранения. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на заявление руководства завода.

По словам директора предприятия Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Пожар уже потушен, уточняет СМИ.

О причинах происшествия не сообщается, на месте работает полиция. На заводе также будет создана специальная группа для расследования обстоятельств инцидента.

Mesko входит в состав польского оружейного концерна PGZ и продает оружие не только вооруженным силам республики, но также является официальным поставщиком военной продукции для войск НАТО. Компания занимается производством ракет и боеприпасов, переносных зенитных ракетных комплексов Piorun, противотанковых ракетных комплексов Spike и др.

В мае Польша, как и ряд некоторых других западных стран, дала разрешение Украине применять поставляемое ей оружие против объектов на территории РФ. 5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что такие удары будут означать прямую вовлеченность этих государств в конфликт. Поэтому Москва может дать асимметричный ответ на передачу западного дальнобойного оружия Украине, пояснил он. По словам президента, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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