На оружейном заводе Mesko в Польше произошел взрыв
В польском городе Скаржиско-Каменна на оружейном заводе Mesko произошел взрыв, после чего начался пожар. По предварительным данным, погиб 59-летний сотрудник предприятия и еще один получил ранения. Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на заявление руководства завода.
По словам директора предприятия Эльжбеты Сренявской, взрыв произошел в центре ракетного топлива, который был введен в эксплуатацию несколько лет назад. Пожар уже потушен, уточняет СМИ.
О причинах происшествия не сообщается, на месте работает полиция. На заводе также будет создана специальная группа для расследования обстоятельств инцидента.
Mesko входит в состав польского оружейного концерна PGZ и продает оружие не только вооруженным силам республики, но также является официальным поставщиком военной продукции для войск НАТО. Компания занимается производством ракет и боеприпасов, переносных зенитных ракетных комплексов Piorun, противотанковых ракетных комплексов Spike и др.
В мае Польша, как и ряд некоторых других западных стран, дала разрешение Украине применять поставляемое ей оружие против объектов на территории РФ. 5 июня президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств заявил, что такие удары будут означать прямую вовлеченность этих государств в конфликт. Поэтому Москва может дать асимметричный ответ на передачу западного дальнобойного оружия Украине, пояснил он. По словам президента, поставки могут идти в те регионы мира, «где будут наноситься удары по чувствительным объектам тех стран, которые делают это в отношении России».