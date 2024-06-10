Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский
На Украине ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» (признано в России экстремистской организацией и запрещено) Николай Кохановский. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Кохановский погиб возле Волчанска в окопе.
Кохановский – деятель националистического движения. В 2016 г. вместе с движением «ОУН» проводил в Киеве силовые акции против «дочек» российских банков. В 2019 г. участвовал в митингах против выполнения политической части Минских соглашений, был постоянным участником шествий националистов в Киеве.
В 2017 г. Кохановского задержали в Киеве после конфликта со стрельбой из травматического пистолета. Сторонники лидера ОУН пытались не допустить его вывоза из здания суда и забаррикадировались в зале заседания, их было около 50 человек.
26 мая российские военные группировки «Север» эвакуировали мирных жителей Волчанска. Украинские военные при отступлении наносили удары по жилым домам дронами и артиллерией. Местные жители прятались в подвалах, им была оказана медицинская помощь.