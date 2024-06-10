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Под Волчанском ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» Кохановский

Ведомости

На Украине ликвидирован лидер «Добровольческого движения ОУН» (признано в России экстремистской организацией и запрещено) Николай Кохановский. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Кохановский погиб возле Волчанска в окопе.

Кохановский – деятель националистического движения. В 2016 г. вместе с движением «ОУН» проводил в Киеве силовые акции против «дочек» российских банков. В 2019 г. участвовал в митингах против выполнения политической части Минских соглашений, был постоянным участником шествий националистов в Киеве. 

В 2017 г. Кохановского задержали в Киеве после конфликта со стрельбой из травматического пистолета. Сторонники лидера ОУН пытались не допустить его вывоза из здания суда и забаррикадировались в зале заседания, их было около 50 человек.

26 мая российские военные группировки «Север» эвакуировали мирных жителей Волчанска. Украинские военные при отступлении наносили удары по жилым домам дронами и артиллерией. Местные жители прятались в подвалах, им была оказана медицинская помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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