Критическая инфраструктура пострадала в подконтрольной Киеву части Херсонщины
В подконтрольной Украине части Херсонской области пострадал объект критической инфраструктура, заявил назначенный киевскими властями глава местной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
По его словам, за прошедшие сутки несколько населенных пунктов оказались под ударом. Какой именно объект инфраструктуры получил повреждения, Прокудин не уточнил.
9 июня взрывы прогремели в Одесской области, сообщали местные СМИ. Утром в этот день в регионе была объявлена воздушная тревога.
1 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что атакованы энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано–Франковской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
С начала спецоперации министерство обороны России регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины. В российском силовом ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.