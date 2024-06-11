СБУ сообщила об обысках в правительственном квартале Киева
Служба безопасности Украины начала контрразведывательные мероприятия в Печерском и Шевченковском районах Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что при участии управления госохраны силовики осматривают территорию, помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных домах, заведения сферы облуживания. Кроме того, проверяются люди, находящиеся в квартале. В СБУ предупредили о возможных ограничениях прохода и проезда по улицам столицы, проверках документов и осмотре автомобилей.
Целью этих действий обозначена «проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана».
1 мая издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе писало, что сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке. Отмечалось, что митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и поддержке спецоперации.
В этот же день сотрудники СБУ проводили плановые контрразведывальные мероприятия в Шевченковском районе Киева. Основными локациями для проверок стали Софийская и Михайловская площади и прилегающие территории.
7 мая стало известно о задержании СБУ двух полковников управления государственной охраны (УГО). Их заподозрили в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.