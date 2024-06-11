СБУ сообщила об обысках в правительственном квартале Киева

Отмечается, что при участии управления госохраны силовики осматривают территорию, помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных домах, заведения сферы облуживания. Кроме того, проверяются люди, находящиеся в квартале. В СБУ предупредили о возможных ограничениях прохода и проезда по улицам столицы, проверках документов и осмотре автомобилей.