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СБУ сообщила об обысках в правительственном квартале Киева

Ведомости

Служба безопасности Украины начала контрразведывательные мероприятия в Печерском и Шевченковском районах Киева, в частности, в правительственном квартале и на прилегающих территориях. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что при участии управления госохраны силовики осматривают территорию, помещения, офисы и места общего пользования в многоквартирных домах, заведения сферы облуживания. Кроме того, проверяются люди, находящиеся в квартале. В СБУ предупредили о возможных ограничениях прохода и проезда по улицам столицы, проверках документов и осмотре автомобилей.

Целью этих действий обозначена «проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей столицы и лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана».

1 мая издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в спецслужбе писало, что сотрудники СБУ пришли с обысками к митрополиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Запорожскому и Мелитопольскому Луке. Отмечалось, что митрополита заподозрили в «распространении пророссийской пропаганды» и поддержке спецоперации.

В этот же день сотрудники СБУ проводили плановые контрразведывальные мероприятия в Шевченковском районе Киева. Основными локациями для проверок стали Софийская и Михайловская площади и прилегающие территории.

7 мая стало известно о задержании СБУ двух полковников управления государственной охраны (УГО). Их заподозрили в подготовке покушения на президента Украины Владимира Зеленского.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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