Мединский захотел передать сотрудникам СБУ учебник по истории России
Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал новость о том, Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело из-за участия в составлении учебника истории России. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал «РИА Новости», что с удовольствием передал бы учебник сотрудникам службы.
«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему», – уточнил Мединский.
Помощник президента добавил, что порадовался тому, что работники службы читают такие учебники, поскольку это значительно повышает их образовательный уровень. По его словам, в деле исторического просвещения Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян добились многого.
6 июня СБУ по итогу экспертизы учебника по истории для учащихся 11-х классов заочно предъявила обвинения Мединскому и Торкунову по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.