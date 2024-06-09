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Мединский захотел передать сотрудникам СБУ учебник по истории России

Ведомости

Помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал новость о том, Служба безопасности Украины (СБУ) завела против него уголовное дело из-за участия в составлении учебника истории России. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он рассказал «РИА Новости», что с удовольствием передал бы учебник сотрудникам службы.

«Я бы, честно говоря, с удовольствием направил всем сотрудникам СБУ наши учебники, и я думаю, что после этого многое в их жизни изменилось бы к лучшему», – уточнил Мединский.

Помощник президента добавил, что порадовался тому, что работники службы читают такие учебники, поскольку это значительно повышает их образовательный уровень. По его словам, в деле исторического просвещения Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян добились многого.

6 июня СБУ по итогу экспертизы учебника по истории для учащихся 11-х классов заочно предъявила обвинения Мединскому и Торкунову по делу о посягательстве на территориальную целостность Украины и оправдании действий России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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