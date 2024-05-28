Стоимость новых учебников по обществознанию и истории составит менее 209 рублей

Стоимость новых учебников по обществознанию и истории составит менее 209 рублейИздавать учебные материалы будет «Просвещение»
Единый государственный учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 руб., рассказал «Ведомостям» министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, стоимость каждого из учебников по истории для средней школы также составит 208,88 руб. Причем, как отметил собеседник «Ведомостей» в ведомстве, цена оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала аукционов. Они прошли в онлайн-формате. Это фиксированная цена (с поправкой на инфляцию), по которой регионы смогут закупать учебники ближайшие годы.
Участие в аукционе на подготовку учебника «Обществознание» (9-й класс) выиграло ООО «Просвещение-союз» (входит в ГК «Просвещение»). Автором рукописи был помощник президента Владимир Мединский. На второй аукцион были выставлены тексты учебников «История России» (6–9-й классы). Их авторами стали Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. В третьем аукционе участвовали учебники по «Всеобщей истории» (5–9-й классы). Их авторы – Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян. По итогам аукциона право на печать учебников получило издательство «Просвещение».
Потенциальный рынок в регионах на 2024/2025 учебный год может достигать до 1,3 млн учебников (по числу учеников в 5–9-х классах). «Мы продолжаем активную работу по снижению цены на учебники, это помогает разгрузить субъекты и быстрее обеспечить ребят по всей стране новыми едиными учебниками. По итогам аукциона стоимость учебников по истории и обществознанию составит менее 209 руб. с учетом доставки в регионы», – добавил министр. Кравцов напомнил об изменении подходов к разработке и внедрению в образовательный процесс учебных изданий. Их исключительным правообладателем с 2023 г. стало Минпросвещения.
Минпросвещения по предложению ФАС ввело начальную максимальную отпускную цену на государственные учебники с возможностью ее снижения при проведении отбора. В сентябре 2022 г. Госдума приняла поправки в закон «Об образовании», которые изменили порядок разработки образовательных программ в школах. С 1 сентября 2023 г. создание учебников осуществляется в рамках государственного заказа. Ведомство также обязано утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на учебники, согласно принятым поправкам, принадлежат РФ.
25 сентября 2023 г. на пленарном заседании в Совете Федерации спикер Валентина Матвиенко призвала ФАС проверить ситуацию с резким ростом цен на учебники, выпущенные издательством «Просвещение». Матвиенко тогда заявила, что учебные материалы должны разрабатываться под руководством Минпросвещения, но печатать учебники могут и другие издательства. «Нужно устроить какую-то конкуренцию нормальную, здоровую», – добавила она. ФАС 10 апреля возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении издательства.
Служба, как было указано в ее сообщении, выявила, что «Просвещение» установило монопольно высокие цены на учебники по истории, биологии и русскому языку. Представитель «Просвещения» тогда отметил, что ГК готова предоставить службе всю необходимую информацию, свидетельствующую об отсутствии в ее действиях нарушения антимонопольного законодательства.
Профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина отмечает, что единственное решение для борьбы с монополией на рынке, в том числе учебников, – это государственный заказ. Если же на рынке есть конкуренция, то тогда применяются другие механизмы снижения цен, в том числе оптимизация издержек. Госрегулирование в период, когда школы переходят на новые учебники и программы по истории, – это правильная мера, считает Абанкина.
«Ведомости» направили запрос в «Просвещение».