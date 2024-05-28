Стоимость новых учебников по обществознанию и истории составит менее 209 рублей

Единый государственный учебник по обществознанию для 9-го класса будет стоить 208,41 руб., рассказал «Ведомостям» министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, стоимость каждого из учебников по истории для средней школы также составит 208,88 руб. Причем, как отметил собеседник «Ведомостей» в ведомстве, цена оказалась в несколько раз ниже стартовой (900 руб.), которая была заявлена во время начала аукционов. Они прошли в онлайн-формате. Это фиксированная цена (с поправкой на инфляцию), по которой регионы смогут закупать учебники ближайшие годы.