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Рябков не исключил поправок в ядерную доктрину России из-за действий США и НАТО

Ведомости

Ядерная доктрина России может быть изменена в связи с усложняющейся обстановкой в мире, в частности из-за действий США и стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях совещания министров иностранных дел государств БРИКС в Нижнем Новгороде.

Дипломата спросили, какие пункты в основе госполитики в области ядерного сдерживания могут подвергнуться изменениям.

«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).

По его словам, в практике МИДа отсутствует предварительное освещение возможных изменений до принятия соответствующих решений.

7 июня президент России Владимир Путин заявил о возможных предстоящих изменениях в военной доктрине России, которая разрешает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию и территориальной целостности страны. Российский лидер добавил, что исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил.

В этот же день президент США Джо Байден подписал новые указания по применению ядерного оружия США. В документе отмечено требование полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала. Кроме того, подчеркивается необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи.

8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении России реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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