Рябков не исключил поправок в ядерную доктрину России из-за действий США и НАТО
Ядерная доктрина России может быть изменена в связи с усложняющейся обстановкой в мире, в частности из-за действий США и стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях совещания министров иностранных дел государств БРИКС в Нижнем Новгороде.
Дипломата спросили, какие пункты в основе госполитики в области ядерного сдерживания могут подвергнуться изменениям.
«Я могу сказать только то, что обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению, и те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», – сказал Рябков (цитата по ТАСС).
По его словам, в практике МИДа отсутствует предварительное освещение возможных изменений до принятия соответствующих решений.
7 июня президент России Владимир Путин заявил о возможных предстоящих изменениях в военной доктрине России, которая разрешает применение ядерного оружия в случае угрозы существованию и территориальной целостности страны. Российский лидер добавил, что исключительный случай, когда ядерное оружие могло бы быть применено согласно доктрине, не наступил.
В этот же день президент США Джо Байден подписал новые указания по применению ядерного оружия США. В документе отмечено требование полагаться на рост и разнообразие ядерного арсенала. Кроме того, подчеркивается необходимость одновременного сдерживания России, КНР и Северной Кореи.
8 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о намерении России реагировать на заявления США об увеличении ядерного арсенала в соответствии с ядерной доктриной.